В Приморье мужчина возмутился, увидев в купленной селёдке червей

Он снял свою покупку на видео.

Инстаграм-паблик mark2_che опубликовал видеоролик и несколько фотографий, которые прислал возмущённый подписчик, сообщивший, что он купил в одном из супермаркетов тихоокеанскую сельдь с червями.

Некоторые подписчики прокомментировали данное видео, отметив, что черви в селедке — это обычное дело. Другие же пользователи сети возмутились данному факту и заявили, что подобные паразиты в тушке рыбы могут быть опасными для здоровья человека.

Орфография в комментариях сохранена:

— «Конечно норма! Это же селедка! И в красной рыбе часто такие живут! Главное, чтоб дохленькие были…»

— «это реально жесть. Я вот никогда их не видела в селедке, но судя по всему, ела… Очень часто ела… Как теперь жить то?»

Публикация от МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che)

15 Апр 2018 в 1:12 PDT