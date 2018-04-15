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В Приморье мужчина возмутился, увидев в купленной селёдке червей
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В Приморье мужчина возмутился, увидев в купленной селёдке червей 

Prim.News 1 час назад
Он снял свою покупку на видео.
Инстаграм-паблик mark2_che опубликовал видеоролик и несколько фотографий, которые прислал возмущённый подписчик, сообщивший, что он купил в одном из супермаркетов тихоокеанскую сельдь с червями.
Некоторые подписчики прокомментировали данное видео, отметив, что черви в селедке — это обычное дело. Другие же пользователи сети возмутились данному факту и заявили, что подобные паразиты в тушке рыбы могут быть опасными для здоровья человека.
Орфография в комментариях сохранена:
— «Конечно норма! Это же селедка! И в красной рыбе часто такие живут! Главное, чтоб дохленькие были…»
— «это реально жесть. Я вот никогда их не видела в селедке, но судя по всему, ела… Очень часто ела… Как теперь жить то?»
Публикация от МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che)
15 Апр 2018 в 1:12 PDT
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