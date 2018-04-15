Губернатор Свердловской области оценил готовность «Екатеринбург-Арены» к ЧМ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проанализировал подготовку «Екатеринбург-Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Слова специалиста приводит ТАСС

"Сегодня во время второго тестового матча «Екатеринбург— Арена» впервые после завершения масштабной реконструкции работала в режиме полной заполняемости.

По предварительной оценке, которую можно дать прямо сейчас, — все системы и службы «Екатеринбург-Арены» работают хорошо и довольно слаженно, однако окончательные выводы делать рано", — заявил чиновник.

Куйвашев также добавил, что для устранения недочетов руководство обратится к отзывам болельщиков.

"Как и после первого тестового матча, мы самым внимательным образом изучим отзывы болельщиков для того, чтобы устранить все недочеты к третьему матчу 6 мая. Здесь мелочей быть не может. Мы должны обеспечить безупречную и слаженную работу нашего стадиона к старту ЧМ", — отметил он.