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Губернатор Свердловской области оценил готовность «Екатеринбург-Арены» к ЧМ
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Губернатор Свердловской области оценил готовность «Екатеринбург-Арены» к ЧМ 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проанализировал подготовку «Екатеринбург-Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Сегодня во время второго тестового матча «Екатеринбург— Арена» впервые после завершения масштабной реконструкции работала в режиме полной заполняемости.
По предварительной оценке, которую можно дать прямо сейчас, — все системы и службы «Екатеринбург-Арены» работают хорошо и довольно слаженно, однако окончательные выводы делать рано", — заявил чиновник.
Куйвашев также добавил, что для устранения недочетов руководство обратится к отзывам болельщиков.
"Как и после первого тестового матча, мы самым внимательным образом изучим отзывы болельщиков для того, чтобы устранить все недочеты к третьему матчу 6 мая. Здесь мелочей быть не может. Мы должны обеспечить безупречную и слаженную работу нашего стадиона к старту ЧМ", — отметил он.
Ранее капитан московского "Спартака" и полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил готовность «Екатеринбург-Арены».
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