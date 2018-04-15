Сорокин: затяжная зима задержала спячку у газона на стадионе в Нижнем Новгороде

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал о состоянии газона на стадионах «Нижний Новгород» и «Самара-Арена».

«Газон стадиона в Нижнем Новгороде? Об этом лучше спросить у владельца стадиона. Газон недавно проснулся. Через полторы недели он будет другого вида. Так всегда выглядят газоны, которые вылезли из зимней спячки. Это не дефект, абсолютно нормальное состояние. Особая зима у нас была, многоснежная, затяжная. Поэтому задержалась спячка у газонов. Никаких тревог у нас нет.