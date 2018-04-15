Ещё
Сорокин: затяжная зима задержала спячку у газона на стадионе в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сорокин: затяжная зима задержала спячку у газона на стадионе в Нижнем Новгороде 

Чемпионат.com 1 час назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал о состоянии газона на стадионах «Нижний Новгород» и «Самара-Арена».
«Газон стадиона в Нижнем Новгороде? Об этом лучше спросить у владельца стадиона. Газон недавно проснулся. Через полторы недели он будет другого вида. Так всегда выглядят газоны, которые вылезли из зимней спячки. Это не дефект, абсолютно нормальное состояние. Особая зима у нас была, многоснежная, затяжная. Поэтому задержалась спячка у газонов. Никаких тревог у нас нет.
Что касается стадиона в Самаре, то идёт укладка поля, которая завтра утром закончится. Кресла установлены, ждём заключения о введении в эксплуатацию. Рассчитываем провести тестовый матч 28 апреля», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Соколовым.
Чемпионат.com: последние новости
«Спартак» отозвал протест на матч с «Уралом». Что случилось Ак Барс – ЦСКА – 2:1 – обзор финального матча Кубка Гагарина 2018, 14.04.2018 Мужская сборная России по прыжкам на батуте завоевала серебро ЧЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар испугался фанатов «Реала»
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги6
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение