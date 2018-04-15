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Андрей Червиченко: Интересно будет посмотреть за борьбой «Спартака» и ЦСКА за второе место
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Андрей Червиченко: Интересно будет посмотреть за борьбой «Спартака» и ЦСКА за второе место 

Советский спорт 1 час назад
— Хорошая игра, особенно понравился первый тайм, в котором превалировала высокая скорость футбола. "Урал" бился, стремился взять свое, и "Спартак" тоже стремился к победе, но делал это как-то сумбурно. Второй тайм, видимо, пошел не по плану гостей, которые в связи с этим начали падать в чужой штрафной, отвлеклись на подобные вещи, а когда опомнились и взялись за игру — регулярно запаздывали, после чего и пропустили второй. «Урал» всегда дома неуступчивый, злой и агрессивный коллектив в родных стенах, и это нормально. Я ранее говорил, что на финише красно-белых ждут две проблемы: «Урал» и «Ростов». Первое предсказание уже сбылось. У «Спартака» уже никаких шансов на золото нет. Думаю, «Локомотив» уже стал чемпионом страны, им нужно в оставшихся матчах набрать 8 очков, и мне кажется, что в оставшихся матчах железнодорожники раза три точно выиграют. Будет интересно посмотреть за борьбой «Спартака» и ЦСКА за второе место, — сказал эксперт.
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