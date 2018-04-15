Пауревич: «Уфа» могла выигрывать у ЦСКА со счетом 3:0»

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в чемпионате России.

"У нас было большое количество моментов. Надо было забивать еще. Мы могли сделать счет и 2:0, и 3:0. Сработал старый принцип. Не забиваешь ты — забивают тебе. Так и получилось, правило работает. Очень жалко, что так получилось.

В первом тайме сели очень глубоко. Почему? Даже не знаю. Казалось, что это мы два дня назад играли, а не ЦСКА. Во втором тайме стали прессинговать, начали играть более качественно.

Если бы перед игрой сказали, что сыграем с ЦСКА вничью, мы бы сказали, что это неплохо. Будем стараться продолжать показывать хороший футбол — тогда будут и результаты”, — сказал Пауревич в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».