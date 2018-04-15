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«Ювентус» — «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Ювентус» — «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 32-го тура Серии А «Ювентус» принимает «Сампдорию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ювентус
Сампдория
Буффон Джанлуиджи • Хёведес Бенедикт • Ругани Даниэле • Кьеллини Джорджо • Асамоа Квадво • Хедира Сами • Пьянич Миралем • Матуиди Блез • Куадрадо ХуанМанджукич Марио • Дибала Пауло
Запасные: Игуаин Гонсало • Барцальи АндреаМаркизио КлаудиоЛихтштайнер ШтефанБенатиа МехдиПинсольо Карло • Щесны Войцех • Коста ДугласАлекс СандроСтураро СтефаноБетанкур Родриго
Вивиано Эмильяно • Сала Джакопо • Сильвестре МатиасФеррари Джанмарко • Реджини Васко • Баррето ЭдгарТоррейра ЛукасПрает ДеннисРамирес Гастон • Квальярелла Фабио • Сапата Дуван
Запасные: Стринич Иван • Белек Вид • Альварес Рикардо • Верре Валерио • Линетти КарольКапецци ЛеонардоТоццо АндреаКовнацки ДавидАндерсен ЙоакимКапрари Джанлука
15 апреля. Стадион «Альянц Стэдиум» (Сидней).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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