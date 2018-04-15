В матче 32-го тура Серии А «Ювентус» принимает «Сампдорию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ювентус
Сампдория
Буффон Джанлуиджи • Хёведес Бенедикт • Ругани Даниэле • Кьеллини Джорджо • Асамоа Квадво • Хедира Сами • Пьянич Миралем • Матуиди Блез • Куадрадо Хуан • Манджукич Марио • Дибала Пауло
Запасные: Игуаин Гонсало • Барцальи Андреа • Маркизио Клаудио • Лихтштайнер Штефан • Бенатиа Мехди • Пинсольо Карло • Щесны Войцех • Коста Дуглас • Алекс Сандро • Стураро Стефано • Бетанкур Родриго
Вивиано Эмильяно • Сала Джакопо • Сильвестре Матиас • Феррари Джанмарко • Реджини Васко • Баррето Эдгар • Торрейра Лукас • Прает Деннис • Рамирес Гастон • Квальярелла Фабио • Сапата Дуван
Запасные: Стринич Иван • Белек Вид • Альварес Рикардо • Верре Валерио • Линетти Кароль • Капецци Леонардо • Тоццо Андреа • Ковнацки Давид • Андерсен Йоаким • Капрари Джанлука
15 апреля. Стадион «Альянц Стэдиум» (Сидней).
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