Гончаренко: Березуцкие и Игнашевич могут как завершить карьеру, так и продлить контракт 

УФА, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий, а также Сергей Игнашевич могут как завершить карьеру по окончании нынешнего сезона, так и продлить контракт. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Виктор Гончаренко.
Ранее газета «Известия» сообщила о том, что сезона-2017/18 для этих игроков может стать последним в качестве футболистов.
"Вероятность того, что они завершат карьеру такая же, как если они захотят продлить контракт", — сказал Гончаренко.
Ранее футболисты заявляли, что завершили свои выступления за сборную России.