Гончаренко: Березуцкие и Игнашевич могут как завершить карьеру, так и продлить контракт

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что сезона-2017/18 для этих игроков может стать последним в качестве футболистов.

"Вероятность того, что они завершат карьеру такая же, как если они захотят продлить контракт", — сказал Гончаренко.

Ранее футболисты заявляли, что завершили свои выступления за сборную России.