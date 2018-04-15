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Гончаренко: Березуцкие и Игнашевич могут как завершить карьеру, так и продлить контракт
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Гончаренко: Березуцкие и Игнашевич могут как завершить карьеру, так и продлить контракт 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
УФА, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий, а также Сергей Игнашевич могут как завершить карьеру по окончании нынешнего сезона, так и продлить контракт. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Виктор Гончаренко.
Ранее газета «Известия» сообщила о том, что сезона-2017/18 для этих игроков может стать последним в качестве футболистов.
"Вероятность того, что они завершат карьеру такая же, как если они захотят продлить контракт", — сказал Гончаренко.
Ранее футболисты заявляли, что завершили свои выступления за сборную России.
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