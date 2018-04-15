Ганчаренко: «Могли в концовке как выиграть, так и проиграть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Уфой» (1:1) в эфире канала «Наш Футбол».

— Откуда взялись силы в концовке? Видно было, что «армейцы» серьезно прибавили.

— Нет, как раз таки, может быть, нам не хватило на еще одной скорости выше поехать. Тем не менее, могли мы, наверное, в концовке как выиграть, так и проиграть. Но когда ты проигрываешь и играешь в плотном графике, я доволен, как мы отреагировали, у команды есть характер. Исходя из этого, 1:1 — справедливо.

— Чем удивила вас сегодня «Уфа»?

— Думаю, сейчас тяжело кем-то кого-то удивить. Мы знаем, что «Уфа» дома хорошо обороняется, что есть группа атаки, которая умеет хорошо атаковать. Наша задача была развернуть их лицом к своим воротам. Где-то моментами получалось, где-то нет. Я уверен что болельщикам нравятся такие матчи.