Ещё
Ганчаренко: «Могли в концовке как выиграть, так и проиграть»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ганчаренко: «Могли в концовке как выиграть, так и проиграть» 

Евро-футбол.Ру 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Уфой» (1:1) в эфире канала «Наш Футбол».
— Откуда взялись силы в концовке? Видно было, что «армейцы» серьезно прибавили.
— Нет, как раз таки, может быть, нам не хватило на еще одной скорости выше поехать. Тем не менее, могли мы, наверное, в концовке как выиграть, так и проиграть. Но когда ты проигрываешь и играешь в плотном графике, я доволен, как мы отреагировали, у команды есть характер. Исходя из этого, 1:1 — справедливо.
— Чем удивила вас сегодня «Уфа»?
— Думаю, сейчас тяжело кем-то кого-то удивить. Мы знаем, что «Уфа» дома хорошо обороняется, что есть группа атаки, которая умеет хорошо атаковать. Наша задача была развернуть их лицом к своим воротам. Где-то моментами получалось, где-то нет. Я уверен что болельщикам нравятся такие матчи.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Григорий Иванов: "Новый стадион "Урала" - один из лучших в Европе, и в нашей стране однозначно" "Звезда" оставила "Черноморец" на дне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар испугался фанатов «Реала»
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги6
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение