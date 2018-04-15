Сергей Семак: Ничейный результат с ЦСКА оставил неприятный осадок

«Уфа» на домашнем поле упустила победу над ЦСКА — 1:1.

«Уфа» и ЦСКА сыграли вничью

«Ничейный результат оставил неприятный осадок. В первом тайме перестраховывались, в атаке играли робко. Второй тайм начали здорово, имели уйму моментов для взятия ворот, но вместо этого пропустили сами. Не можем быть довольны результатом.