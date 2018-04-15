Сергей Семак: Ничейный результат с ЦСКА оставил неприятный осадок 

«Уфа» на домашнем поле упустила победу над ЦСКА — 1:1.
«Уфа» и ЦСКА сыграли вничью
«Ничейный результат оставил неприятный осадок. В первом тайме перестраховывались, в атаке играли робко. Второй тайм начали здорово, имели уйму моментов для взятия ворот, но вместо этого пропустили сами. Не можем быть довольны результатом.
Во втором тайме играли здорово, но после пропущенного гола расстроились, в результате игра изменилась, психологическое преимущество было на стороне ЦСКА. Второй тайм понравился, но результат… Хотелось бы большего. Должны были решать судьбу матча, были близки к этому», -сказал Семак в эфире «Наш футбол».