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Пауревич: могли победить ЦСКА со счётом 2:0 и даже 3:0
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Пауревич: могли победить ЦСКА со счётом 2:0 и даже 3:0 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич прокомментировал результат домашнего матча 26-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:1).
«У нас было много моментов во втором тайме, могли выиграть 2:0 и даже 3:0. Но есть старый принцип в футболе: если не забиваешь впереди, то пропустишь сзади. Это на сто процентов работает. Так получилось, и очень жалко. Но будем стараться продолжать показывать хороший футбол, и тогда будет результат.
В первом тайме очень глубоко сели. Не знаю почему. Казалось, что это мы играли два дня назад, а не они. Поэтому во втором тайме начали прессинговать, лучше и качественнее играть впереди. Могли выиграть. Но если бы перед матчем сказали, что мы сыграем с ЦСКА вничью, то решили бы, что результат неплохой.
С момента ухода Гончаренко из «Уфы» прошло уже полтора года, и мы двигались вперёд с Богданычем. Они знали, что мы будем так играть дома. Думаю, для них всё равно это хороший результат после таких моментов, которые у нас были. Но всё равно надо двигаться дальше и забивать голы. Без голов невозможно выигрывать», — сказал Пауревич в передаче «После футбола».
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