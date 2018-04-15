Сергей Передня: «СКА-Хабаровск» настроен на победу"

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня за несколько минут до матча 26-го тура чемпионата России против «Ростова» назвал задачи своей команды на эту игру. Хабаровчане занимают последнее место, отставая на 11 очков от ближайших конкурентов.

— Ставим задачу сыграть достойно, не только доиграть сезон, но и что-то преподнести в каждом матче, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Передня.

— Как тренер какие задачи ставите перед собой?

— Не проиграть.

— Ничья устроит?

— Давай смотреть по игре. Мы настроены на победу.

— Что есть у СКА чтобы победить команду Карпина?

— Дисциплина, игра от обороны на первом месте. Ну и быстрые контратаки. Переходы будут сегодня важны.

— Насколько важна роль Максима Канунникова​? Как бы вы оценили его форму?

— Его роль важна. Он будет не только участвовать в атаке, но и в обороне. Форму оценю на четверку.

Текстовая трансляция матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск»