Кулаков: «Победить „Спартак“ мог помочь обряд освящения „Екатеринбург Арены“

”Провели на «Екатеринбург Арене» два матча, пока не проигрываем. Будем надеяться, что стадион фартовый. Мог ли помочь обряд освящения? Такое нельзя исключать.

Приняв сегодня участие в таком матче открытия, понял, что не зря в шесть лет пошел в футбол. Своими глазами увидел такой праздник!” — сказал Кулаков в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».