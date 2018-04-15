Кулаков: «Победить „Спартак“ мог помочь обряд освящения „Екатеринбург Арены“ 

Полузащитник «Урала» Денис Кулаков предположил, что освящение «Екатеринбург Арены» могло помочь его команде победить ”Спартак” (2:1) в РФПЛ.
”Провели на «Екатеринбург Арене» два матча, пока не проигрываем. Будем надеяться, что стадион фартовый. Мог ли помочь обряд освящения? Такое нельзя исключать.
Приняв сегодня участие в таком матче открытия, понял, что не зря в шесть лет пошел в футбол. Своими глазами увидел такой праздник!” — сказал Кулаков в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».