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Кулаков: будем надеяться, что новый стадион станет для «Урала» фартовым
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Кулаков: будем надеяться, что новый стадион станет для «Урала» фартовым 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Урала» Денис Кулаков после домашнего поединка 26-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1) поделился мнением об «Екатеринбург Арене».
«Когда полный стадион, открытие нашей шикарной арены, думаешь, что не зря в шесть лет пошёл играть в футбол и увидел этот праздник своими глазами. Можно ли назвать новую арену фартовой? Мы провели здесь всего два матча, но будем надеяться на это. Думаю, то, что стадион освятили, — это тоже фактор, который нельзя исключать», — сказал Кулаков в передаче «После футбола».
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