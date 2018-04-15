Кулаков: будем надеяться, что новый стадион станет для «Урала» фартовым

«Когда полный стадион, открытие нашей шикарной арены, думаешь, что не зря в шесть лет пошёл играть в футбол и увидел этот праздник своими глазами. Можно ли назвать новую арену фартовой? Мы провели здесь всего два матча, но будем надеяться на это. Думаю, то, что стадион освятили, — это тоже фактор, который нельзя исключать», — сказал Кулаков в передаче «После футбола».