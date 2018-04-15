Валерий Карпин: «Учитывая положение „Ростова“, мы должны выигрывать на любом стадионе»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 26-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» отметил, что полузащитник Артур Юсупов подошел к этой встречи в хорошем физическом состоянии. Специалист также добавил, что его команда должна выигрывать на любом стадионе.

— Все настраиваются, на любом стадионе надо выигрывать, — сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол». — В нашем положении, где бы мы ни играли, нам надо выигрывать. Абаев? Илья сыграл неплохо с «Локомотивом», к нему претензий нет, поэтому решили его не менять. Юсупов? Он в хорошем состоянии, рвется в бой. Ему пока возможно не хватает игрового ритма, хотя он в хорошем физическом состоянии.

Трансляция матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск»