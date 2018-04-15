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«Атлетико» обыграл «Леванте» и остался на втором месте в чемпионате Испании
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«Атлетико» обыграл «Леванте» и остался на втором месте в чемпионате Испании 

Советский спорт 39 минут назад
В составе победителей отличились Анхель Корреа, Антуан Гризманн и Фернандо Торрес. «Атлетико» набрал 71 очко и занимает второе место. У «Леванте» 31 очко и 17-е место.
В следующем туре «Леванте» примет «Малагу», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Реалом».
Чемпионат Испании Примера 32-й тур  «Атлетико» — «Леванте» — 3:0  Голы: Корреа, 33, Гризманн, 48, Торрес, 77  «Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Коке (Габи, 62), Витоло (Хуанран, 78), Корреа, Гризманн (Торрес, 58), Гамейро.
«Леванте»: Оласабаль, Робер, Кабако, Педро Лопес, Моралес, Лерма, Джейсон (Барди, 46), Кампанья, Абеид (Чема, 78), Марти, Садику (Иви Лопес, 46).
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