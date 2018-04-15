Передня: «СКА-Хабаровску» первое дело надо не проиграть"

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Наш Футбол».

— У «СКА-Хабаровска» сезон не задался, но все-таки в концовке какие задачи перед собой ставит команда, находясь в таком положении?

— Как и каждый коллектив, сыграть достойно, однозначно. Не просто доигрывать конец сезона, но и в каждом матче пытаться преподнести что-то новое.

— А вы как тренер какие задачи ставите перед собой?

— Не проиграть, первое дело.

— То есть, сегодня ничья устроит «СКА-Хабаровск»?

— Давайте смотреть по игре, но мы настраиваемся на победу.

— Что есть у СКА сейчас, чтобы победить команду Валерия Карпина

— Во-первых, будем соблюдать игровую дисциплину, однозначно играть от обороны и быстрые контратаки, вот этот переход сегодня будет важен.

Максим Канунников сегодня в стартовом составе, насколько важна его роль в этой игре?

— Важна, не только в атаке он будет участвовать, но также и в обороне.

— Как бы вы оценили его форму на данный момент?

— На четверку.