Передня: «СКА-Хабаровску» первое дело надо не проиграть" 

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Наш Футбол».
— У «СКА-Хабаровска» сезон не задался, но все-таки в концовке какие задачи перед собой ставит команда, находясь в таком положении?
— Как и каждый коллектив, сыграть достойно, однозначно. Не просто доигрывать конец сезона, но и в каждом матче пытаться преподнести что-то новое.
— А вы как тренер какие задачи ставите перед собой?
— Не проиграть, первое дело.
— То есть, сегодня ничья устроит «СКА-Хабаровск»?
— Давайте смотреть по игре, но мы настраиваемся на победу.
— Что есть у СКА сейчас, чтобы победить команду Валерия Карпина?
— Во-первых, будем соблюдать игровую дисциплину, однозначно играть от обороны и быстрые контратаки, вот этот переход сегодня будет важен.
— Максим Канунников сегодня в стартовом составе, насколько важна его роль в этой игре?
— Важна, не только в атаке он будет участвовать, но также и в обороне.
— Как бы вы оценили его форму на данный момент?
— На четверку.