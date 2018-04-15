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«Атлетико» победил «Леванте», Торрес отметился голом
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«Атлетико» победил «Леванте», Торрес отметился голом 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома разгромил «Леванте» — 3:0. Один из мячей на счету легенды мадридцев Фернандо Торреса, который покинет клуб летом 2018 года.
Чемпионат Испании
Лига 1  32-й тур  "Атлетико" — «Леванте» — 3:0 (1:0)
Голы: Корреа, 33 (1:0). Гризманн, 48 (2:0). Фернандо Торрес, 77 (3:0).
"Атлетико": Облак, Годин, Савич, Врсалько, Эрнандез, Коке (Габи, 62), Сауль, Гамейро, Гризманн (Фернандо Торрес, 58), Корреа, Витоло (Хуанфран, 78).
Судья: Хиль Мансано (Испания).
15 апреля. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».
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