«Атлетико» победил «Леванте», Торрес отметился голом 

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома разгромил «Леванте» — 3:0. Один из мячей на счету легенды мадридцев Фернандо Торреса, который покинет клуб летом 2018 года.
Чемпионат Испании
Лига 1 32-й тур "Атлетико" — «Леванте» — 3:0 (1:0)
Голы: Корреа, 33 (1:0). Гризманн, 48 (2:0). Фернандо Торрес, 77 (3:0).
"Атлетико": Облак, Годин, Савич, Врсалько, Эрнандез, Коке (Габи, 62), Сауль, Гамейро, Гризманн (Фернандо Торрес, 58), Корреа, Витоло (Хуанфран, 78).
Судья: Хиль Мансано (Испания).
15 апреля. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».