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Сергей Веденеев: Подача с фланга и борьба за нее — оптимальная игра для сегодняшнего «Зенита»
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Сергей Веденеев: Подача с фланга и борьба за нее — оптимальная игра для сегодняшнего «Зенита» 

Советский спорт 27 минут назад
— Вместо ожидаемого разгрома, который прогнозировали многие специалисты, мы увидели скромную победу «Зенита» над аутсайдером. Что эксперты не предусмотрели? — В этом конкретном матче уровень организации игры «Анжи» в обороне был не столь уж и плох.
— А «Зенит»? Был снова плох? — «Зенит» играл как мог, и лучше сегодня не может. Хотя счет мог быть и 3:0, как прогнозировали специалисты.
— Когда же грянут перемены? — Когда команда психологически вернется в августовско-сентябрьский период сезона. Сейчас многим игрокам тяжело. Они блистали на старте, некоторые убедили сами себя, что лучшие в стране, а оказалось, что это не совсем так.
— А игра «Зенита» вас убедила? — Глядя на множество «стандартов» и подач с фланга, подумал: если бы «Зенит» так играл с начала сезона и был последователен в отстаивании этого стиля, был бы, наверное, выше в таблице. Но это, конечно, лишь предположение. Однако если о дне сегодняшнем, то тут уже почти факт: такая игра — подача с фланга и борьба за нее — наиболее оптимальна для «Зенита», — считает специалист.
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