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«Тамбов» обыграл «Волгарь» и поднялся на четвертое место ФНЛ
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«Тамбов» обыграл «Волгарь» и поднялся на четвертое место ФНЛ 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
В матче 33-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» на выезде переиграл «Волгарь» со счетом 2:1. В составе победителей отличились полузащитник Андрей Мурнин и защитник Евгений Шляков.
У хозяев гол забил нападающий Герман Онугха.
"Тамбов" поднялся на четвертое место турнирной таблицы, набрав 57 очков. «Волгарь», в активе которого 39 очков, занимает 11-ю строчку.
Чемпионат России
33-й тур  "Волгарь" (Астрахань) — «Тамбов» — 1:2 (0:1)
Голы: Мурнин, 42 (0:1). Онугха, 69 (1:1). Шляков, 71 — с пенальти (1:2).
"Волгарь": Арапов, Григорьев (Степанов, 73), Запрудских, Иванов, Бердников, Горулев, Болонин (Бабаев, 58), Шалаев (Соломатин, 63. Лесников, 81), Пустозеров, Пилиев, Онугха.
"Тамбов": Вавилин, Шляков, Овсиенко, Рыбин (Быстров, 63), Горбатюк, Чернышов (Дутов, 77), Шевчук (Килин, 53), Кашчелан, Мурнин, Часовских (Игнатович, 66), Бирюков.
Предупреждения: Шалаев, 14. Горулев, 40. Дутов, 79. Игнатович, 88. Вавилин, 90+1.
Судья: Мешков (Дмитров).
15 апреля. Астрахань. Стадион «Центральный».
Волгарь — Тамбов
Турнирная таблица ФНЛ
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