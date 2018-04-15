Илья Воробьев: «Два матча с Норвегией стали хорошей проверкой для молодых ребят»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги двух матчей Еврочелленджа против Норвегии, в которых россияне одержали две «сухие» победы (2:0, 1:0).

— Легких игр в сборной вообще не бывает. Нам противостояла взросла опытная команда, — сказал Воробьев. — Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы.

Сегодня мы немножко откатились назад, играли чуть иначе, чем в первой игре, не так агрессивно. На второй день подряд надо было беречь силы. У нас сегодня осталось всего шесть защитников, так как микротравмы получили Трямкин и Кулик. Хорошие две игры провел вратарь Игорь Шестеркин . ( Марат САФИН

Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной