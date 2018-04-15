Ещё покажем: начальник команды «Водник» рассказал о взлётах и падениях

Крайне неудачно выступили в минувшем сезоне хоккеисты архангельского «Водника». На Чемпионате России наши ребята заняли только 9 место. Начальник команды «Водник» Дмитрий Минин рассказал « АиФ » в чём причины такой игры.

Почему это произошло? Ведь имея в составе такое количество «звёзд», болельщики надеялись увидеть своих любимцев на пьедестале почёта, тем более год назад «жёлто-зелёные» были четвёртыми. Это провал?

«Я бы не стал именовать это провалом, но и успешным такую позицию в таблице не назову. Конечно, мы не планировали подобный итог выступления, «Водник» не заслуживает такого места! Я соглашусь с вами, что наша команда в этом сезоне выступила ниже своих возможностей», — прокомментировал «АиФ» начальник команды Дмитрий Минин.

Тренер ушёл

— Кто виноват в такой неудаче?

— Сложно так сразу назвать виноватых. Я, как начальник команды, не снимаю себя ответственности, ведь я наравне с тренерским штабом и игроками тоже отвечаю за выступление «Водника».

— И всё же какова основная причина 9-го места?

— Причин несколько. В первую очередь это большая травмированность игроков, причём некоторые хоккеисты получали травмы не по одному разу. Ведь перед началом сезона, когда мы ставили задачи, никто не мог предположить, что у ребят начнутся разные проблемы со здоровьем. И это у основных, на которых мы рассчитывали в первую очередь! Вторая причина: те игроки, которые были приглашены перед сезоном, не оправдали наши надежды. Также подвела нас и дисквалификация Олега Пивоварова , на которого мы надеялись. На тренировках Олег был очень убедителен. Не совсем оправдали надежды наши молодые игроки, и вся нагрузка легла на капитана и опытных игроков — Александра Тюкавина, Алексея Гладышева Юрия Погребного и Макса Чермных.

— Какая причина отставки посреди сезона тренера Сергея Лихачёва

— Сергей Евгеньевич подошёл ко мне и сказал, что хочет покинуть команду. Это было очень неожиданно, так как накануне он занимался с хоккеистами. Я поинтересовался, почему? Он ответил, что принял такое решение. Я попытался остановить его от такого шага, предложил доработать до конца сезона, но Лихачёв был непреклонен.

— У него же был конфликт с игроками… Получается, что игроки его выжили?

-Я так не могу сказать, кто кого выжил. Команда — живой организм, тут есть и конфликты, и самые различные ситуации, как и в любом коллективе! Были и семейные причины, и командные, по которым он и покинул наш город. Всё произошло спонтанно, и по-видимому, одно наложилось на другое, и последовало такое решение Лихачёва. И, кстати, смена тренера всегда негативно сказывается на спортсменах. Хотя первые матчи после смены наставника ребята провели удачно, был всплеск эмоций, но потом последовал спад.

«Не мешай, а помогай!»

— Некоторые болельщики прямо говорят — пока Минин у руля, хороших игроков не будет, и вообще «Водник» ничего путного не ждёт. Что, мол, он не разбирается. Уйдёте из клуба, если поймёте, что ваш уход станет благом для команды?

— Если я уйду, что изменится в команде? Придёт новый человек, и ещё вопрос, как он вживётся в коллектив, как его примут здесь. Понимаете, начальник — не такая важная должность для команды, как тренеры. В команде самые значимые фигуры — это тренерский штаб и хоккеисты, которые делают результат на поле. А мы только помогаем им в этом! Я никогда не вклеиваюсь в тренерский процесс работы с игроками, я не даю указания наставникам, кого из ребят ставить на игры! Я уже пять лет работаю в «Воднике» и убеждён, что все те тренеры, которые трудились здесь, подтвердят мои слова. Главное мое правило — не мешай, а помогай!

— А почему, на ваш взгляд, наши «звёзды» так неубедительны были в минувшем сезоне? Вроде и деньги хорошие получают. Возраст? Лень?

— Ни про одного ветерана в нашей команде я не скажу, что он выходил играть спустя рукава! Конечно, были спады, травмы, но в целом все выходили и бились. И не важно, какая у тебя зарплата, ты профессионал, это твоя работа.

У наших игроков, даже у «звёзд», нет космических зарплат. Наши хоккеисты получают намного меньше, чем в отдельных клубах. Называть суммы я не буду, считаю, что это неэтично. Но возраст, как ни старайся, не обмануть. Конечно, 40-летние не могут так быстро бегать, как молодые ребята. Но ветераны «Водника» честно отрабатывали свой нелёгкий хлеб, я в этом уверен на все 100%.

— Дмитрий, кого из игроков мы не увидим в будущем сезоне?

— Кто будет главным тренером?