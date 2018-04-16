The Money Team Russia x Black Star Wear — первая совместная коллекция одежды от популярных уличных брендов. В работе над коллаборацией кроме дизайнеров брендов принимали личное участие музыкант и соучредитель группы компаний Black Star Тимати и легендарный боксёр, основатель марки The Money Team Флойд Мейвезер.
Главным событием вечера стали боксёрские поединки Гаджи Алиева против Григория Николайчука и Адеилсона Дос Сантоса против Евгения Смирнова. У гостей была возможность предсказать исход боёв и получить за это эксклюзивные призы из новой коллекции. Фото: Black Star Фото: Black Star Фото: Black Star Фото: Black Star Фото: Black Star Среди гостей презентации были журналисты, звёзды спорта и шоу-бизнеса: Тимати, Мот, Сергей Бадюк, Евгений Савин, а также профессиональные боксёры Руслан Проводников, Дмитрий Бивол, Ростислав Плечко и другие.
Вырученные на мероприятии средства будут направлены на развитие школ бокса в российских городах.
Одежду из новой коллекции The Money Team Russia x Black Star Wear можно приобрести на официальном сайте. Статьи по теме Почему нужно начать заниматься боксом прямо сейчас Спортивная сумка боксёра: что в ней должно быть Как ухаживать за боксёрскими перчатками 10 музыкальных клипов про бокс
Запись «В Академии бокса Флойда Мейвезера прошёл закрытый показ одежды» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.