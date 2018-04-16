В Академии бокса Флойда Мейвезера прошёл закрытый показ одежды

The Money Team Russia x Black Star Wear — первая совместная коллекция одежды от популярных уличных брендов. В работе над коллаборацией кроме дизайнеров брендов принимали личное участие музыкант и соучредитель группы компаний Black Star Тимати и легендарный боксёр, основатель марки The Money Team Флойд Мейвезер

Вырученные на мероприятии средства будут направлены на развитие школ бокса в российских городах.

Одежду из новой коллекции The Money Team Russia x Black Star Wear можно приобрести на официальном сайте. Статьи по теме Почему нужно начать заниматься боксом прямо сейчас Спортивная сумка боксёра: что в ней должно быть Как ухаживать за боксёрскими перчатками 10 музыкальных клипов про бокс

Запись «В Академии бокса Флойда Мейвезера прошёл закрытый показ одежды» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.