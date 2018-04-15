Английский клуб заинтересован в услугах Джеррарда

Наставник молодежной команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард может возглавить один из английских клубов.

Как сообщает The Sun, в услугах Джеррарда заинтересован «Ипсвич», который в настоящее время занимает 12 место в турнирной таблице Чемпионшипа.