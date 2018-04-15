Сарри: «Если смогу сделать фанатов Наполи» счастливыми — останусь»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после ничьей с «Миланом» (0:0) оценил отставание от «Ювентуса» в чемпионате и вероятность своего ухода из команды.

”Наполи” уступает «Ювентусу» три очка, проведя на матч больше. По слухам, переговоры Сарри о новом контракте с клубом сорвались, тренером интересуются английские «Челси» и «Арсенал».

”Нас не беспокоит, что делает «Ювентус». У нас свой путь и команда хорошо справляется. Сыграй мы в тот же футбол с тем же результатом в первом круге, нас бы хвалили. Жалею только, что играй мы с тем же настроем с «Сассуоло», то набрали бы больше очков.

У нас с президентом де Лаурентисом не экономическая проблема. Деньги не будут решающим фактором. Есть контракт. И если я буду чувствовать, что могу сделать фанатов счастливыми, то останусь. А если нет, то уйду", — цитирует Сарри Sky Sport Italia.