Илья Воробьев: Два матча с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят 

— Легких игр в сборной вообще не бывает. Нам противостояла взросла опытная команда. Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы. Сегодня мы немножко откатились назад, играли чуть иначе, чем в первой игре, не так агрессивно.
Россия одержала минимальную победу в матче с Норвегией в рамках Еврочелленджа
На второй день подряд надо было беречь силы. У нас сегодня осталось всего шесть защитников, так как микротравмы получили Трямкин и Кулик. Хорошие две игры провел вратарь Игорь Шестеркин, — передает слова Воробьева пресс-служба ФХР.