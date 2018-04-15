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Илья Воробьев: Два матча с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят
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Илья Воробьев: Два матча с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят 

Советский спорт 1 час назад
— Легких игр в сборной вообще не бывает. Нам противостояла взросла опытная команда. Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы. Сегодня мы немножко откатились назад, играли чуть иначе, чем в первой игре, не так агрессивно.
Россия одержала минимальную победу в матче с Норвегией в рамках Еврочелленджа
На второй день подряд надо было беречь силы. У нас сегодня осталось всего шесть защитников, так как микротравмы получили Трямкин и Кулик. Хорошие две игры провел вратарь Игорь Шестеркин, — передает слова Воробьева пресс-служба ФХР.
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