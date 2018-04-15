Илья Воробьев: Два матча с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят

— Легких игр в сборной вообще не бывает. Нам противостояла взросла опытная команда. Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы. Сегодня мы немножко откатились назад, играли чуть иначе, чем в первой игре, не так агрессивно.

Россия одержала минимальную победу в матче с Норвегией в рамках Еврочелленджа