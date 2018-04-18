Биатлон. Главные откровения из автобиографии Габриэлы Коукаловой

Тренер называл её жирной свиньёй, а товарищи по команде принародно подарили вибратор. Габриэла Коукалова — почему ты так долго молчала?

Габриэлы Коукаловой в большом мировом биатлоне нет уже целый сезон — по официальной версии из графика чешскую звезду выбили проблемы с икроножными мышцами, которые начали проявляться ещё летом. По неофициальной — у Габи из-за критики в адрес руководства IBU возникли проблемы с получением терапевтического разрешения на применение запрещённого препарата, без которого трудно бороться за высокие места. Как бы то ни было, про Коукалову биатлонный мир не забывал — она всё время была в информационном поле.

Коукалова решила, что конец сезона — это не повод уходить в тень. А потому решила взорвать настоящую информационную бомбу, выпустив автобиографию под названием «Другая». Книга произвела фурор, поскольку Габи не постеснялась раскрыть множество откровенных подробностей своей жизни, подчас даже выходя за рамки приличий.

Выиграла после первого секса

Одна из главных шокирующих подробностей книги, которую вовсю обсуждает чешская пресса — рассказ чемпионки о своём первом сексуальном опыте, который случился ещё в детстве: «Я хотела бы сказать, что мне было 15, но это не так». Первым любовником Габриэлы стал 12-летний друг её сестры: «Он отвёл меня домой и там это случилось. Надо признать, что он был джентльменом, и я наслаждалась каждой минутой». А на следующий день девушка выступила на соревнованиях и выиграла гонку. С тех пор она часто занимается любовью, чтобы расслабиться перед гонкой. «Конечно, тренеры это не одобряют, но для меня это что-то вроде медитации. Мне это помогает, если, конечно, не превращается в трёхчасовую ночную гимнастику».

Страдала от анорексии

Неожиданно выяснилось, что Габриэла почти десять лет страдала от анорексии. По словам двукратной чемпионки мира корень её проблем — в упрёках тренера за лишний вес. «Однажды, когда я была худее, чем сейчас, он поставил меня перед зеркалом и сказал смотреть, как ужасно я выгляжу. Это кончилось тем, что я стала выбрасывать еду в туалет. Возможно, он делал это не со зла. Может быть, ему не хватало понимания психологического аспекта работы с молодёжью. Думаю, он просто не понимал, как надо вести себя с девушками-подростками, и что происходит, если говоришь молодой спортсменке, что она жирная, как свинья», — написала Коукалова.

Подарила трусики Ягру

После масс-старта на Олимпиаде в Сочи, в котором чешская биатлонистка заняла второе место, она в шутку объяснила своё поражение журналистам тем, что ей пришлось слишком часто поправлять свои трусы. Мол, если бы не это — бежала бы быстрее. Известный чешский хоккеист Яромир Ягр в соцсети предложил Габриэле в следующий раз выступать без них. «Тогда я положила трусы в конверт, написала, что благодарна ему за совет, и они мне больше не нужны». Забавно, что столь необычное письмо стало подарком хоккеисту на его день рождения.

Пропустила кое-что интересное

Впрочем, не только Коукалова шутила над своими приятелями, но и те порой разыгрывали Габи. «На мой день рождения мальчики из сборной сделали мне подарок. Причём вручили пакет прямо перед прохождением контроля в аэропорту. Смотреть, что внутри, времени не было — я просто бросила его на ленту. Сотрудник службы досмотра узнал меня, а потом посмотрел на монитор и увидел кое-что интересное. Мальчики пошутили, положив в пакет вибратор».

Гордилась откровенными фото

Всем поклонникам Габриэлы известно, что она вместе со своим будущим мужем Петром Коукалом снялась в откровенной фотосессии. Однако до публикации автобиографии почти никто не знал, что биатлонистка долго сомневалась, прежде чем опубликовать эти фото. Руководство федерации и партнёры по команде не поддерживали эту идею и Габи начала сомневаться. «Напоследок я позвонила своей маме. Она попросила меня хорошо подумать и сделать так, как я чувствую. Мне захотелось забыть про всё это, но мой взгляд снова упал на эти фото. Я всё-таки гордилась собой», — написала спортсменка о переломном моменте перед публикацией.

Устроила стриптиз на сцене

Впрочем, биатлонистка раздевалась не только перед профессиональным фотографом, но и перед друзьями своего будущего мужа на «мальчишнике». Габриэла вместе с подругами в одном из клубов Праги решила исполнить стриптиз на сцене и даже обнажила грудь. «Тут я сбросила бюстгальтер, увидела, как кричит Пётр, и после этого танцевальный номер прекратился. Некоторые парни были разочарованы тем, что мы его не завершили», — написала Коукалова.

Разочаровалась в Бьорндалене

Отрывок книги Коукаловой о борьбе с допингом в последние годы в комментариях не нуждается: «Больше остальных в моих глазах вырос Шлезингр. Даже не Мартен Фуркад, которого должны были услышать все, поскольку это лучший биатлонист мира, а именно Михал. Шлезингр создал специальную петицию против допинга. Я удивилась, когда её подписали все российские тренеры и спортсмены. Меня сильно огорчил Бьорндален, который отказался поставить подпись. Кроме того, так поступили некоторые австрийцы и словацкий тренер Санитра, который работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой . На мой взгляд, это трусливый поступок».

Любила искусство, а не спорт

Двукратная чемпионка мира вспоминает, что мама утверждала ей, что нужно заниматься спортом, чтобы стать успешной. «А я ненавидела спорт, плакала и хотела стать художницей. Мне всегда больше нравилось искусство, чем спорт. Я получала удовольствие от хороших гонок, но в личной жизни я испытываю радость другого рода. Настоящая радость — когда я беру кисть и палитру, у меня есть свобода, и я рисую то, что хочу». Тем не менее, Габриэла с благодарностью вспоминает наставления своих родителей и считает, что спорт сделал её сильной личностью.