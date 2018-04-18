Ещё
Биатлонистка Коукалова рассказала о своем первом сексуальном опыте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонистка Коукалова рассказала о своем первом сексуальном опыте 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась историей о своем первом сексуальном опыте в автобиографической книге. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Хотела бы я сказать, что мне было 15, но это не так. Он был нежным, я наслаждалась каждой минутой. Не могла прекратить думать об этом. Не о парне, а о случившемся. Думаю, секс может способствовать улучшению состояния женщины", — приводит отрывок из автобиографии Коукаловой Super.cz.
Отмечается также, что первый сексуальный опыт чешки был с 12-летним другом ее сестры.
"Занятия любовью допустимы и в преддверии гонки. Для меня это сродни медитации, если это не переходит в трехчасовую гимнастику", — добавила спортсменка.
Ранее немецкая теннисистка Андреа Петкович рассказала о жертвах, на которые ей пришлось пойти ради профессионального спорта.
Газета.Ru: последние новости
Бывший вратарь "Интера" Сезар объявил о завершении карьеры Председатель правления "Баварии": Тухель наверняка перейдет в "ПСЖ" Более 20 отелей Москвы оштрафованы за завышение цены во время чемпионата мира
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца14
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
WADA решило «добить» Россию97
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение