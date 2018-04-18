Биатлонистка Коукалова рассказала о своем первом сексуальном опыте

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась историей о своем первом сексуальном опыте в автобиографической книге. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Хотела бы я сказать, что мне было 15, но это не так. Он был нежным, я наслаждалась каждой минутой. Не могла прекратить думать об этом. Не о парне, а о случившемся. Думаю, секс может способствовать улучшению состояния женщины", — приводит отрывок из автобиографии Коукаловой Super.cz.

Отмечается также, что первый сексуальный опыт чешки был с 12-летним другом ее сестры.

"Занятия любовью допустимы и в преддверии гонки. Для меня это сродни медитации, если это не переходит в трехчасовую гимнастику", — добавила спортсменка.