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Коукалова рассказала в автобиографии, как показала грудь на вечеринке
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Коукалова рассказала в автобиографии, как показала грудь на вечеринке 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в своей автобиографии «Другая» рассказала, как однажды устроила стриптиз.
Случай произошёл в баре в Праге, где её будущий муж Пётр Коукал и его друзья отмечали «мальчишник», сообщает Tyden.
Коукалова с подругами переоделись в стриптизёрш, вышли на сцену и начали раздеваться. Когда один из друзей Коукала заметил, что это Габриэла, она показала свою обнажённую грудь.
«Я сбросила бюстгальтер, увидела, как кричит Пётр, и после этого танцевальный прекратился. Некоторые парни были разочарованы тем, что мы его не завершили», — написала Коукалова в своей книге.
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