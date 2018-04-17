Коукалова рассказала в автобиографии, как показала грудь на вечеринке

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в своей автобиографии «Другая» рассказала, как однажды устроила стриптиз.

Случай произошёл в баре в Праге, где её будущий муж Пётр Коукал и его друзья отмечали «мальчишник», сообщает Tyden.

Коукалова с подругами переоделись в стриптизёрш, вышли на сцену и начали раздеваться. Когда один из друзей Коукала заметил, что это Габриэла, она показала свою обнажённую грудь.

«Я сбросила бюстгальтер, увидела, как кричит Пётр, и после этого танцевальный прекратился. Некоторые парни были разочарованы тем, что мы его не завершили», — написала Коукалова в своей книге.