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«ПСВ Эйндховен» разгромил «Аякс»
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«ПСВ Эйндховен» разгромил «Аякс» 

Чемпионат.com 9 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«ПСВ Эйндховен» победил «Аякс» в матче 31-го тура голландской Эредивизии. Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий Гастон Перейро, отправивший мяч в сетку ворот «Аякса» на 23-й минуте. Форвард Люк де Йонг удвоил преимущества «ПСВ» в концовке первого тайма. Точку в матче поставил нападающий Стевен Бергвейн на 54-й минуте.
«ПСВ», набрав 80 очков, занимает первую строчку в турнирной таблице первенства Нидерландов, «Аякс» (70) — на втором месте.
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