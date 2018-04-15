«ПСВ Эйндховен» разгромил «Аякс»

«ПСВ Эйндховен» победил «Аякс» в матче 31-го тура голландской Эредивизии. Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Гастон Перейро, отправивший мяч в сетку ворот «Аякса» на 23-й минуте. Форвард Люк де Йонг удвоил преимущества «ПСВ» в концовке первого тайма. Точку в матче поставил нападающий Стевен Бергвейн на 54-й минуте.

«ПСВ», набрав 80 очков, занимает первую строчку в турнирной таблице первенства Нидерландов, «Аякс» (70) — на втором месте.