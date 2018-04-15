Ещё
«ПСВ Эйндховен» в 24-й раз стал чемпионом Нидерландов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ПСВ Эйндховен» в 24-й раз стал чемпионом Нидерландов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
«ПСВ Эйндховен», разгромив «Аякс» со счётом 3:0, досрочно оформил победу в нынешнем сезоне голландской Эредивизии.
Стоит отметить, что это чемпионство стало для «ПСВ» 24-м в истории. Ранее клуб из Эйндховена выигрывал чемпионат Нидерландов в 1929, 1935, 1951, 1963, 1975, 1976, 1978, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015 и 2016 годах.
По количеству побед в голландском первенстве «ПСВ» продолжает занимать второе место, на первой строчке — «Аякс» (33).
Видео доступно на официальной странице «ПСВ» в социальной сети «Твиттер».
Чемпионат.com: последние новости
Гончаренко оценил шансы возможного ухода из футбола Игнашевича и Березуцких «Ювентус» на своём поле крупно обыграл «Сампдорию» Велогонщик Вальгрен выиграл однодневку «Амстел Голд Рейс»
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские фанаты «послали» Трампа7
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение