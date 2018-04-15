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Руслан Нигматуллин: «Не вижу, что может помешать „Локо“ стать чемпионом»
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Руслан Нигматуллин: «Не вижу, что может помешать „Локо“ стать чемпионом» 

Спорт-Экспресс 10 минут назад
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» высказал свое мнение по поводу финиша чемпионата. В 26-м туре лидер, «Локомотив», разгромил «Динамо» (4:0), а главные преследователи железнодорожников — "Спартак" и ЦСКА​ — потеряли очки в матчах с «Уралом» (1:2) и «Уфой» (1:1) соответственно.
— После осечки красно-белых в Екатеринбурге, золото у «Локо»?
— Я склонен рассуждать не теоретически, а практически, — сказал Нигматуллин. — Когда команда наберет столько очков, сколько позволит ей стать недосягаемой для соперников, тогда и скажу: «Локомотив» — чемпион". Есть большая вероятность такого развития событий, но не будем торопиться. Впереди у красно-зеленых матчи с «Краснодаром», "Зенитом" и «Ахматом», в которых возможны потери. В то же время, «Локо» может только сам себе помешать стать первым. Пока не вижу предпосылок, чтобы кто-то другой взял титул.
— Как известно, догонять легче, чем держать отрыв. Что сейчас должен сделать «Локомотив», чтобы не оступиться?
— Прежде всего, сохранять стабильность в игре. Клуб стал чемпионам Москвы, теперь настал черед брать золото в РФПЛ. Надо набирать свои очки. И избежать незапланированных осечек. Наверное, уже подсчитано, с кем необходимо взять свое, с кем можно теоретически потерять.
— Главный залог возможного успеха — работа Юрия Семина?
— Чемпионство — это серьезная заслуга всей команды, всего футбольного клуба. Нельзя выиграть за счет одного тренера. Здесь важна деятельность и президента, и спортивного директора, и врачей, и, конечно, футболистов. Если бы кто-то выпал, всё стало бы гораздо сложнее. Уверенное лидерство говорит о том, что система работает отлично, практически без сбоев. Но при этом замечу, что главной деталью в механизме является Семин. (Арман МКРТЧЯН)
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