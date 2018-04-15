Анвар Гатиятулин: «Попросили игроков уделить большее внимание обороне» 

Тренер сборной России Анвар Гатиятулин отметил надежную игру вратаря Игоря Шестеркина в матче Еврочелленджа против Норвегии (1:0). Он подчеркнул, что чувствует огромную ответственность из-за приглашения в национальную команду.
— У нас было две непростых игры. Времени на восстановление было немного. Ребята сыграли строго по заданию, терпеливо, смогли создать момент, реализовать его и сыграть по счету, — сказал Гатиятулин. — Мы попросили игроков уделить большее внимание обороне, сыграть построже, цепляться в атаке, создавать моменты. Отмечу и надежную игру вратаря Игоря Шестеркина.
— Насколько тяжело было играть в шесть защитников?
— На игроков обороны легла дополнительная нагрузка. Они выполнили все: не усложняли игру, играли короткими сменами.
— Уже успели адаптироваться в сборной?
— Приглашение в сборную — приятный для меня сюрприз. Чувствую огромную ответственность. Меня поддержали коллеги по тренерскому штабу. (Марат САФИН)
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной