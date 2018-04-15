Анвар Гатиятулин: Приглашение в сборную — приятный для меня сюрприз

— У нас было две непростых игры. Времени на восстановление было немного. Ребята сыграли строго по заданию, терпеливо, смогли создать момент, реализовать его и сыграть по счету. Мы попросили игроков уделить большее внимание обороне, сыграть построже, цепляться в атаке, создавать моменты. Отмечу и надежную игру вратаря Игоря Шестеркина

Илья Воробьев : Два матча с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят

— Насколько тяжело было играть в шесть защитников? — На игроков обороны легла дополнительная нагрузка. Они выполнили все: не усложняли игру, играли короткими сменами.

Россия одержала минимальную победу в матче с Норвегией в рамках Еврочелленджа