— У нас было две непростых игры. Времени на восстановление было немного. Ребята сыграли строго по заданию, терпеливо, смогли создать момент, реализовать его и сыграть по счету. Мы попросили игроков уделить большее внимание обороне, сыграть построже, цепляться в атаке, создавать моменты. Отмечу и надежную игру вратаря Игоря Шестеркина.
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— Насколько тяжело было играть в шесть защитников? — На игроков обороны легла дополнительная нагрузка. Они выполнили все: не усложняли игру, играли короткими сменами.
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— Уже успели адаптироваться в сборной? — Приглашение в сборную — приятный для меня сюрприз. Чувствую огромную ответственность. Меня поддержали коллеги по тренерскому штабу, — передает слова Гатиятулина пресс-служба ФХР.