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Масалитин: футболисты ЦСКА не имели достаточной мотивации в матче с «Уфой»
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Масалитин: футболисты ЦСКА не имели достаточной мотивации в матче с «Уфой» 

Р-Спорт 11 минут назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что армейцы вышли без достаточной мотивации на матч чемпионата России с «Уфой».
В воскресенье «Уфа» и ЦСКА разошлись миром (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России. В четверг армейцы сыграли вничью с лондонским «Арсеналом» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
"В игре Лиги Европы с «Арсеналом» ЦСКА потратил много моральных и физических сил. Тем более, что счастье в еврокубке было рядом, но не получилось дожать англичан. В той игре оставили очень много эмоций и не успели восстановиться к матчу с «Уфой». Вышли все тяжелые, не было легкости, заряда, мотивации. Не было понимания, что обязательно надо выигрывать. Надо было выигрывать, несмотря ни на что. Ладно старики не успевают восстанавливаться в обороне, но впереди надо было создавать, а не было создано практически ничего. Впереди не было мысли, играли на автомате", — сказал Масалитин по телефону.
"Из инициативы надо что-то выжимать, но этого не было сделано. (Главному тренеру ЦСКА Виктору) Ганчаренко тяжело было настроить игроков на «Уфу», а (главному тренеру «Уфы» Сергею) Семаку, напротив, сделать это было достаточно легко. Все видели, что ЦСКА играл с «Арсеналом». Для футболистов «Уфы за счастье это очко, хотя они сами тоже практически ничего не показали кроме борьбы. Продемонстрировали свой упертый характер. „Уфа“ выжала максимум из того, что имела. ЦСКА же давил, но извлек всего лишь ничью», — сказал Масалитин.
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