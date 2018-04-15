Игорь Шестеркин: В матче с Норвегией удача была на стороне сборной России

— Первый матч, который был вчера, мне дался тяжело, так как я давно не играл. Во втором уже появилась уверенность. Не сказал бы, что контролировал даже отскоки и рикошеты. Пара моментов была очень опасных — шайба отскакивала сопернику точно на крюк. Но ребята самоотверженно бросались под шайбу, ловили ее на себя, за что им огромное спасибо. За время без игр я тренировался, помогли постоянные занятие на велотренажере. Но было душновато.

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