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Игорь Шестеркин: В матче с Норвегией удача была на стороне сборной России
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Игорь Шестеркин: В матче с Норвегией удача была на стороне сборной России 

Советский спорт 1 час назад
— Первый матч, который был вчера, мне дался тяжело, так как я давно не играл. Во втором уже появилась уверенность. Не сказал бы, что контролировал даже отскоки и рикошеты. Пара моментов была очень опасных — шайба отскакивала сопернику точно на крюк. Но ребята самоотверженно бросались под шайбу, ловили ее на себя, за что им огромное спасибо. За время без игр я тренировался, помогли постоянные занятие на велотренажере. Но было душновато.
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— Какой момент матча стал самым тяжелым? — Очевидно, что это была концовка, когда соперник снял вратаря. Один раз попало в крестовину, еще раз махнул ловушкой, и шайба попала точно в нее. Удача была на нашей стороне. Отмечу, что вся команда играла самоотверженно, поэтому совместные усилия и дали результат, — передает слова Шестеркина пресс-служба ФХР.
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