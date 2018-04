Ронни Шилдс: Просто взгляните на Канело — сразу ясно, что он принимал допинг!

Авторитетный тренер Ронни Шилдс раскритиковал мексиканскую звезда Сауля Альвареса. Наставник Джермалла Чарло, Эрисланди Лары и многих других уверен, что Канело намеренно принимал допинг — сообщает Boxingscene.com.

«Каждый боец должен нести ответственность за свои действия. Уже были случаи, когда мексиканские бойцы попадались на тестах из-за мяса. Но если ты знаешь, что тебе предстоит сдать несколько тестов, зачем покупать мексиканское мясо? Просто взгляните на Канело. Сравните фотографии трех— или двухлетней давности с тем, что есть сейчас. Любой человек может заметить, что этот парень на чем-то сидит».

«Если нужные люди не примут необходимых действий в этой ситуации — бокс ждут серьезные проблемы. Пока все, что они хотят — отложить его бой до другого мексиканского праздника, чтобы не потерять потенциальные деньги. Любого другого бойца, не столь известного, как Альварес могли бы отстранить года на два, а то и на всю жизнь» — подытожил Ронни Шилдс.

Напомним, судьба Сауля Альвареса будет решена на слушании Атлетической комиссии штата Невада 18 апреля.

