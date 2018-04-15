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Пьянич получил повреждение в матче с «Сампдорией»
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Пьянич получил повреждение в матче с «Сампдорией» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич травмировался в игре против «Сампдории».
Босниец попросил замену и покинул поле на 43-й минуте.
На нашем сайте вы можете читать текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Сампдория».
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