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Александр Гацкан: «Как забили? Это секрет»
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Александр Гацкан: «Как забили? Это секрет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в перерыве матч 26-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» выразил надежду, что после пропущенного гола соперник будет играть более открыто. После первого тайма его команда выигрывает 1:0.
— Изначально готовились как с серьезной игре, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Гацкан. — Тренер сказал, что будет тяжелее с этими командами: они садятся, компактно играют, тяжело вскрывать. Хорошо что со «стандарта» забили гол. Они, наверное, чуть-чуть откроются и будет легче во втором тайме. Главное концентрацию держать все 90 минут.
— «Стандарт» — это наигранная комбинация или умение Сигурдарсона оказаться в нужный момент в нужном месте?
— Это секрет.
Текстовая трансляция матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск»
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