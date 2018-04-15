Александр Гацкан: «Как забили? Это секрет»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в перерыве матч 26-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» выразил надежду, что после пропущенного гола соперник будет играть более открыто. После первого тайма его команда выигрывает 1:0.

— Изначально готовились как с серьезной игре, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Гацкан. — Тренер сказал, что будет тяжелее с этими командами: они садятся, компактно играют, тяжело вскрывать. Хорошо что со «стандарта» забили гол. Они, наверное, чуть-чуть откроются и будет легче во втором тайме. Главное концентрацию держать все 90 минут.

— «Стандарт» — это наигранная комбинация или умение Сигурдарсона оказаться в нужный момент в нужном месте?

— Это секрет.

Текстовая трансляция матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск»