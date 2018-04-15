Сергей Передня: «План на игру до гола мы выполняли, хотя помарки были»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня после матча 26-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:2) заявил, что до первого забитого мяча его команда играла по плану, хоть и с помарками. Он выразил недовольство тем, что игроки терялись, доходя до штрафной.

— Как вам новая арена?

— Все великолепно и замечательно. Рад, что такой стадион открылся в Ростове. Все условия для хорошего футбола тут есть, — сказал Передня.

— Насколько вы довольны игрой?

— План на игру до гола мы выполняли, хотя помарки были. Дебютировал Саша Пуцко, и в целом справился. К сожалению, пропустили со стандарта — «Ростову» удалась домашняя заготовка, блокировали нашего игрока и забили гол. Потом во втором тайме пропускали контратаки. Недоволен тем, что доходим до штрафной и начинаем думать, что делать дальше. Да, старались, самоотдача была, были ошибки. Что имеем, то имеем на данный момент.

— Что в перерыве сказали команде?

— В первом тайме мы ждали, что хозяева пойдут вперед. Старались сдерживать, и в основном это получалось, острых моментов не допустили. В перерыве сказал — выйдите поиграйте — такое поле, такой стадион, когда еще попадем на такое. Бейтесь за свое имя и за Хабаровск.

— Каков был план на игру?

— Знали что Ростов играет через Сигурдарссона, и Ионов забегал за него, и подборы Калачев с Гацканом здорово подбирали. Слегка боязно было сначала и приходилось тяжело. Нам нужно было положить мяч. Хотели атаковать в зону Паршивлюка, потому что он высоко играл и его зона открывалась. Фланговая игра «Ростова» создавала проблемы.

— Ваш вылет очевиден. За что вы сейчас играете?

— Нужно играть за свое имя, за своих болельщиков, они по-прежнему переживают за нас. Ну и вообще за футбол, это твоя работа, надо отдаваться полностью. Ребята все понимают, наверное нам надо забить гол и тогда нас прорвет.

— Почему было мало дальних ударов у обеих команд — это заслуга обороняющихся или слабость атакующих?

— Слабость атакующих — зачем улучшать позицию, если есть 16 метров до ворот и мяч на ноге? Исполнительского мастерства не хватало в этой игре. ( Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО

"Ростов" поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 30 очков. «СКА-Хабаровск» по-прежнему замыкает турнирную таблицу, имея в активе 13 очков.

Трансляция матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск»