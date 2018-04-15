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«Кубань» дома обыграла «Ротор-Волгоград»
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«Кубань» дома обыграла «Ротор-Волгоград» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ротор-Волгоград» проиграл в гостях «Кубани» со счетом 1:2 в рамках 33-го тура ФНЛ. Счет открыли хозяева поля, Владимир Лобкарев забил гол на 21-й минуте.
"Кубань" осталась на девятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 46 очков. «Ротор-Волгоград» расположился на 16-й позиции, набрав 34 очка.
33-й тур  "Кубань" (Краснодар) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 2:1 (1:0)
Голы: Лобкарев, 21 (1:0). Вотинов, 48 (1:1). Алейник, 62 (2:1).
"Кубань" (Краснодар): Дюпин, Марков (Пономарев, 62), Клещенко, Бугаев, Байрыев, Лобкарев, Нурисов (Бендзь, 83), Алейник, Завезен, Гай (Каусаров, 90+1), Гогниев (Сидоров, 75).
"Ротор-Волгоград" (Волгоград): Заболотный, Климов, Абазов, Пискунов (Крутов, 65), Сысуев (Аппаев, 80), Бурмистров, Султонов, Кузнецов (Друзин, 63), Романенко, Вотинов, Коротаев (Горбанец, 46).
Предупреждения: Султонов, 39. Марков, 54. Нурисов, 58. Горбанец, 77. Вотинов, 90+1.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
15 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань».
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