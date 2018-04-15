Евгений Малкин: Надо просто немного почаще бросать — забьем один гол, и уверенность придет

— Мы понимаем, какие великие игроки играют за нашу команду. Нам просто нужно поддерживать друг друга. Выигрывать борьбу в углах. Мы знаем, как мы можем играть. Надо просто улучшить поддержку и немного почаще бросать шайбу. Забьем один гол, и уверенность придет.

Когда появляется возможность, конечно, нам нужно бросать. Иногда мы смотрим друг на друга и пытаемся сыграть красиво. Но это плей-офф. Каждый гол имеет огромное значение. Патрик Хорнквист всегда паркуется возле ворот. Может, нужно сыграть попроще, бросить, — и он забьет с отскока, — передает слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Питтсбург», выиграв первый поединок, уступил во втором матче. После двух игр серии счет в этом противостоянии — 1-1. Третья встреча состоится в Филадельфии в воскресенье и начнется в 22:00 по московскому времени.