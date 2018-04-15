Виктор Гончаренко: «Наш приоритет — место в Лиге чемпионов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей в матче против «Уфы» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что его команде важно попасть в Лигу чемпионов. Для этого армейцам нужно занять место не ниже третьего.

— Каким местом по итогам сезона будете довольны? — вопрос Гончаренко.

— Наша задача, чтобы распределяли силы на каждый матч, как сегодня, а потом посмотрим, что из этого получится. Место в лиге чемпионов — это приоритет.

— Сегодня Бистрович вышел в основном составе в матче РФПЛ. Как оцените его дебют?

— Он и две игры с «Арсеналом» провел, и сегодняшнюю, он достаточно хороший объем работы проделывает, правильную позицию заменяет, это хорошее приобретение на будущее.

— Перед ответным голом вы с переводчиком пытались докричаться до Витиньо. Что хотели ему донести?

— Все очень просто, он очень глубоко располагался в атаке, этого не стоило делать, потому что уплотнил защитную линию, а в центре поля у нас разряжено было, ему следовало гораздо ниже играть. (Иван УРАЛЬСКИЙ)