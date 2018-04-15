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Кэтэлин Карп: «Локомотив» и ЦСКА — команды одного уровня"
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Кэтэлин Карп: «Локомотив» и ЦСКА — команды одного уровня" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал, почему не удалось одержать победу над ЦСКА (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
— Сложная игра получилась, не удалось удержать преимущество, нужно было реализовывать свои моменты, три момента стопроцентных было, и закрывать игру, — сказал Карп. — Затем пропустили. Это же ЦСКА, великий клуб, у них нет особых проблем с реализацией, что и было продемонстрировано. Если они забили в конце, то о какой усталости можно говорить
— Почему в первом тайме больше играли на отбой, или была такая установка?
— Такого не было, так получилось из-за их прессинга.
— Что случилось, когда «Уфа» пропустила?
— Надо разбирать на теории, Сергей Богданович скажет, какие ошибки допустили, пока не могу сказать.
— Вас ждет выезд в Черкизово. «Локомотив» сильнее по игре, чем ЦСКА?
— Они наверху, ЦСКА тоже высокое место занимает, считаю, что одинаковый уровень у этих команд.
— Насколько важно было после двух поражений набрать очки?
— Мы хотели выиграть, все видели это, не получилось, идем дальше. (Иван УРАЛЬСКИЙ)
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