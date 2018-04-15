Кэтэлин Карп: «Локомотив» и ЦСКА — команды одного уровня"

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал, почему не удалось одержать победу над ЦСКА (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

— Сложная игра получилась, не удалось удержать преимущество, нужно было реализовывать свои моменты, три момента стопроцентных было, и закрывать игру, — сказал Карп. — Затем пропустили. Это же ЦСКА, великий клуб, у них нет особых проблем с реализацией, что и было продемонстрировано. Если они забили в конце, то о какой усталости можно говорить

— Почему в первом тайме больше играли на отбой, или была такая установка?

— Такого не было, так получилось из-за их прессинга.

— Что случилось, когда «Уфа» пропустила?

— Надо разбирать на теории, Сергей Богданович скажет, какие ошибки допустили, пока не могу сказать.

— Вас ждет выезд в Черкизово. «Локомотив» сильнее по игре, чем ЦСКА?

— Они наверху, ЦСКА тоже высокое место занимает, считаю, что одинаковый уровень у этих команд.

— Насколько важно было после двух поражений набрать очки?

— Мы хотели выиграть, все видели это, не получилось, идем дальше. (Иван УРАЛЬСКИЙ)