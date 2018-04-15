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«Спартак» проиграл «Уралу», ничья «Уфы» и ЦСКА, «Манчестер Сити» — чемпион Англии. Главные новости дня
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«Спартак» проиграл «Уралу», ничья «Уфы» и ЦСКА, «Манчестер Сити» — чемпион Англии. Главные новости дня 

Советский спорт 1 час назад
1. В чемпионате России «Спартак» уступил «Уралу».
2. «Уфа» и ЦСКА сыграли вничью.
3. В чемпионате Англии «Арсенал» уступил «Ньюкаслу».
4. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Бромвичу».
5. Поражение «МЮ» позволило «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии.
6. В чемпионате Германии гол Коноплянки помог«Шальке» обыграть «Боруссию» в рурском дерби.
7. В чемпионате Франции «Марсель» одержал волевую победу в матче с «Труа».
8. В чемпионате Испании «Атлетико» обыграл «Леванте».
9. В чемпионате Италии «Милан» и «Наполи» сыграли вничью.
10. ПСВ досрочно стал чемпионом Голландии благодаря победе над «Аяксом».
11. В Формуле-1 Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Китая. Сергей Сироткин занял 15-е место.
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