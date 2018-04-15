«Спартак» проиграл «Уралу», ничья «Уфы» и ЦСКА, «Манчестер Сити» — чемпион Англии. Главные новости дня

1. В чемпионате России «Спартак» уступил «Уралу».

2. «Уфа» и ЦСКА сыграли вничью.

3. В чемпионате Англии «Арсенал» уступил «Ньюкаслу».

5. Поражение «МЮ» позволило «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии.

6. В чемпионате Германии гол Коноплянки помог«Шальке» обыграть «Боруссию» в рурском дерби.

7. В чемпионате Франции «Марсель» одержал волевую победу в матче с «Труа».

8. В чемпионате Испании «Атлетико» обыграл «Леванте».

9. В чемпионате Италии «Милан» и «Наполи» сыграли вничью.

10. ПСВ досрочно стал чемпионом Голландии благодаря победе над «Аяксом».

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