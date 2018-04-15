Александр Алаев: На ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет прекрасная атмосфера

Эта игра 26-го тура РФПЛ прошла обновленной после масштабной реконструкции к чемпионату мира-2018 «Екатеринбург Арене».

— Первый раз сегодня побывал на новом стадионе. Хочется отметить прекрасный уровень организации игры. Екатеринбург показывает, что умеет и любит жить футболом. Уверен, на чемпионате мира тут будет прекрасная атмосфера, — сказал Алаев

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.