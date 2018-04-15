Виктор Гончаренко: «Уфа» в еврокубках? Все может быть"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко верит, что его бывший клуб «Уфа» может попасть в еврокубки. Белорусский специалист работал с уфимцами с 6 июня по 12 декабря 2016 года.

— «Уфа» по-прежнему хорошо обороняется, — сказал Гончаренко. — «Уфа» немало пропускает со стандартов, в атаке есть задумки у Сергея Богдановича​. Понятно, что нельзя, чтобы были две похожие команды, еще есть видоизменения, связанные с тем, что другие люди играют.

— Обращали ли внимание на тот факт, что «Уфа» часто пропускает со стандартов?

— На разную статистику мы обращали внимание. «Уфа» как оказывает давление, так и пропускает, «Ахмат» со стандартов тоже много забивает. Каким-то образом команда должна забивать или пропускать, если не позиционными атаками, тогда стандартными положениями. Не такого, чтобы акцентировали внимание на стандартных положениях.

— Допускаете, что по такой игре «Уфа» может оказаться в екврокубках?

— Почему нет, все может быть. (Иван УРАЛЬСКИЙ)