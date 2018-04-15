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Валерий Масалитин: В атаке ЦСКА в матче «Уфой» не было мысли, играли на автомате
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Валерий Масалитин: В атаке ЦСКА в матче «Уфой» не было мысли, играли на автомате 

Советский спорт 47 минут назад
«В игре Лиги Европы с „Арсеналом“ ЦСКА потратил много моральных и физических сил. Тем более, что счастье в еврокубке было рядом, но не получилось дожать англичан. В той игре оставили очень много эмоций и не успели восстановиться к матчу с „Уфой“. Вышли все тяжелые, не было легкости, заряда, мотивации. Не было понимания, что обязательно надо выигрывать. Надо было выигрывать, несмотря ни на что. Ладно старики не успевают восстанавливаться в обороне, но впереди надо было создавать, а не было создано практически ничего. Впереди не было мысли, играли на автомате», — сказал Масалитин.
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