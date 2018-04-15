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Гончаренко рассказал о цели ЦСКА на остаток сезона
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Гончаренко рассказал о цели ЦСКА на остаток сезона 

Свободная пресса 46 минут назад
После ничейного результата в матче между московским ЦСКА и «Уфой» главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко рассказал о том, какую цель руководство команды поставило перед игроками на остаток сезона. По словам специалиста, «красно-синим» необходимо попасть в зону Лиги Чемпионов, иначе сезон нельзя будет считать успешным.
«Пока наша задача оставлять все силы, как в сегодняшнем матче, а там посмотрим. Но понятно, что нам нужно место в Лиге чемпионов» — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Напомним, на данный момент ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице. В следующем сезоне Лиги Чемпионов смогут выступить российские клубы, занявшие первые три места по итогам национального первенства.
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