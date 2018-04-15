Велогонщик Вальгрен выиграл однодневку «Амстел Голд Рейс»

Датский велогонщик Михаэль Вальгрен из команды «Астана» стал победителем однодневной гонки Мирового тура «Амстел Голд Рейс», которая проходила в Нидерландах. В ходе гонки велосипедистам предстояло преодолеть 263 км из Маастрихта в Берг эн Терблийт.

Вторым финишировал чех Роман Кройцигер из команды Mitchelton-Scott. Третье место занял итальянец Энрико Гаспаротто (Bahrain-Merida).