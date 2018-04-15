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Велогонщик Вальгрен выиграл однодневку «Амстел Голд Рейс»
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Велогонщик Вальгрен выиграл однодневку «Амстел Голд Рейс» 

Чемпионат.com 38 минут назад
Датский велогонщик Михаэль Вальгрен из команды «Астана» стал победителем однодневной гонки Мирового тура «Амстел Голд Рейс», которая проходила в Нидерландах. В ходе гонки велосипедистам предстояло преодолеть 263 км из Маастрихта в Берг эн Терблийт.
Вторым финишировал чех Роман Кройцигер из команды Mitchelton-Scott. Третье место занял итальянец Энрико Гаспаротто (Bahrain-Merida).
Велошоссе. Гонка Мирового тура «Амстел Голд Рейс». Маастрихт — Берг эн Терблийт. 263 км  1. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — 6:40.07. 2. Роман Кройцигер (Чехия, Mitchelton-Scott) — то же время. 3. Энрико Гаспаротто (Италия, Bahrain-Merida) — отставание 0.02… 37. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.15.
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