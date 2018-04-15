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«Селтик» — «Рейнджерс» — 4:0 (обзор)
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«Селтик» — «Рейнджерс» — 4:0 (обзор)
Soccer News
34 минуты назад
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Soccer News
Смотрите видеообзор полуфинального матча кубка Шотландии, в котором «Селтик» из Глазго разгромил земляков из «Рейнджерс».
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